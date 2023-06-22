"Я шокирована": знаменитая украинская теннисистка сообщила о подлости ассоциации, которая покрывает россиян

Знаменитая украинская теннисистка Леся Цуренко пожаловалась на то, что Женская ассоциация (WTA) открыла дело в отношении ее тренера Никиты Власова. Так организация отреагировала на требования наставника киевлянки разобраться с высказываниями исполнительного директора Стива Саймона, который открыто покрывает российских спортсменов, молчаливо поддерживающих войну.

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Об этом сама Цуренко рассказала в интервью порталу "Большой теннис Украины". Власову не понравились циничные слова Саймона о том, что поддержка агрессии РФ в отношении нашей страны – это личное дело российских атлетов. Он попросил WTA оценить высказывания ее руководителя, а в ответ там решили сделать виновным Власова.

"Я шокирована. Я уже связалась с адвокатами для обсуждения дальнейших действий. Мой тренер стал инициатором открытия расследования в отношении действий Стива Саймона. Он подал официальный запрос в WTA с требованием открыть дело. И вот сегодня я получила письмо, в котором ассоциация сообщила мне, что дело открыто против моего тренера. Не могу поверить, что в цивилизованном мире до сих пор возможно увидеть такие грязные игры, что глава компании пытается любым образом избежать ответственности за свои собственные действия и не чурается никаких методов", – сказала Цуренко.

Ранее Леся рассказала о неадекватном поведении Саймона, который выступает за то, чтобы российским спортсменам позволяли играть на международных турнирах в независимости от их позиции по войне в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский теннисист Сергей Стаховский категорично высказался о возможности применения Россией ядерного оружия в войне с Украиной.

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