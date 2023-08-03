'Я поражен': двукратный олимпийский чемпион восхитился Свитолиной

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей признался, что пребывает в полном восторге от выступлений украинки Элины Свитолиной после рождения дочери. Двукратный олимпийский чемпион отметил, что никто не ожидал, что наша соотечественница не только вернется на свой уровень, но и улучшит качество игры.

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Слова Маррея приводит Twitter-акаунт Tennis Letter. 37-летний победитель трех турниров серии Большого шлема в одиночном разряде добавил, что пример Свитолиной демонстрирует теннисистам возможность делать перерыв в активных выступлениях для создания семьи или перезагрузки карьеры.

"Я поражен тем, как здорово и как быстро Свитолина вернулась к выступлениям на таком высоком уровне. Настолько быстро после того, как у нее родился ребенок. Наличие таких примеров будет побуждать больше игроков делать перерывы в карьере, если они захотят это сделать", – сказал Маррей.

Напомним, Свитолина не выступала на международных соревнованиях с марта-2022 по апрель-2023. Из-за перерыва украинка упала в мировом рейтинге на 1081-е место. Уже в мае Элина выиграла турнир в Страсбурге, а затем вышла в четвертьфинал Roland Garros и полуфинал Wimbledon.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Элина Свитолина разгромила первую ракетку России Дарью Касаткину на престижном турнире в американском Вашингтоне.

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