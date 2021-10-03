Вторая ракетка мира, отрицавшая коронавирус, заразилась им

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Теннис
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Арина Соболенко

Лучшая теннисистка Белоруси и второй номер рейтинга WTA Арина Соболенко не сможет принять участие на турнире в американском Индиан-Уэллсе. 23-летняя уроженка Минска заразилась COVID-19, хотя в одном из свои ранних интервью утверждала что в республике коронавируса нет, так как он боится белорусов.

Арина Соболенко

Арина призналась, что ушла на самоизоляцию и буде оставаться одна до тех пор, пока доктора не разрешат ей выходить на улицу.

Арина Соболенко не примет участие в крупном турнире
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"Чувствую себя нормально. Но расстроена из-за того, что больше в этом году не буду играть", – написал спортсменка у себя в сторис.

Соболенко заразилась COVID-19

Как сообщал OBOZREVATEL, год назад Соболенко порадовала своих поклонников в Instagram фото топлес.

11-я ракетка мира опубликовала на своей странице в Instagram откровенный кадр, на котором лежит на столе лишь в одних джинсах.

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