Вела 5:0, но проиграла. Российская теннисистка слетела с катушек, начав бить себя по голове ракеткой. Видео

Известная российская теннисистка Вероника Кудерметова (№42 WTA) потерпела шокирующее поражение в 1/8 финала турнира в мексиканской Гвадалахаре. 9-й ракетка России со счетом 6:7(5:7), 7:6(7:2), 5:7 уступила колумбийке Камиле Осорио (№80 WTA).

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Кудерметова неудачно начала встречу, проиграв первый сет на тайбрейке.

Вторая партия развивалась уже по сценарию россиянке. 27-летняя уроженка Казани уверенно повела в счете 4:2, но затем оппонентка смогла сравнять счет и до вести игру до тайбрейка. Там Кудерметова просто разгромила представительницу Колумбии.

Третью партию российская теннисистка начала феерично. За 3-4 розыгрыша в каждом гейме, Вероника довела счет до 5:0. После этого на корте начали происходить чудеса.

Спортсменка из России просто остановилась, раз за разом допуская детские ошибки и проигрывая геймы. В какой-то момент нервы Кудерметовой не выдержали и она начала бить себя ракеткой по голове.

Это ей не помогло. Осорио довела матч до победы, выйдя в четвертьфинал. 13 сентября 22-летнюю колумбийку ожидает встреча с еще одной россиянкой с нейтральным паспортом – Камилой Рахимовой.

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