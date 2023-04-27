В семье известной украинской теннисистки случилась смертельная трагедия

У прославленной украинской теннисистки Даяны Ястремской умер дедушка Иван Семенович. О трагедии у себя в Instagram написала сама спортсменка, не раскрыв подробностей.

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"26 апреля умер мой дедушка. Человек, который открыл мне двери в спорт. Человек, который всегда мной гордился и верил в меня! Ты всегда был примером для всех! Покойся с миром. Твоя вера со мной", – написала 22-летняя одесситка, выложив несколько архивных фото с дедушкой и его наградами.

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