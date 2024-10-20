В комментарии пришла даже Джамала. Свитолина впервые показала фото со съемок для модного глянца, спровоцировав 'пожар' у болельщиков.

Вторая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA №25) показала результат съемок для журнала L'Officiel Ukraine. Сама фотосессия прошла 2 недели назад, но первые кадры украинская теннисистка выложила лишь сегодня (20 октября).

Видео дня

"Обожаю свой осенний лук", — подписала снимки Свитолина.

На фотографиях бронзовая призерка Олимпиады в Токио представлена в разных модных образах, каждый из которых подчеркивает ее стиль и элегантность:

На первом фото Элина запечатлена в черном наряде с текстурированными и пушистыми деталями. Платье или костюм выполнено из плотной ткани с прозрачными вставками и объемными декоративными элементами. Оно элегантно подчеркивает силуэт, а сочетание текстур создает интересную игру света и тени.

Для следующего образа дизайнеры подобрали для Свитолиной светлый костюм свободного кроя с глубоким вырезом. Этот образ выглядит расслабленным и современным, отражая уверенность и комфорт. Простота кроя костюма компенсируется крупными золотыми украшениями, которые добавляют образу изысканности и лоска. Это сочетание минимализма и роскоши создает очень сбалансированный, элегантный look.

На последней фотографии она одета в объемную кожаную куртку черного цвета и свободные светлые брюки. Контраст между массивной верхней частью и легкостью брюк придает образу небрежную изысканность. Это модное сочетание свободного кроя и материалов придает ей свежий и модный вид, подходящий для повседневного выхода или фотосессии на открытом воздухе.Каждый из образов подчеркивает её чувство стиля — от элегантных вечерних нарядов до расслабленных и удобных костюмов.

В комментариях болельщики устроили настоящий "пожар", завалив теннисистку комплиментами. Не смогла удержаться от восторженного отзыва и певица Джамала.

Как сообщал OBOZ.UA, год назад Свитолина стала одной из героинь обложки осеннего печатного издания Vogue Ukraine Edition, которое вышло под слоганом "Воля к победе". Бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио-2020 предстала в разных элегантных образах, украсив страницы модного журнала.

В 2020 году Элина Свитолина снялась для обложки второго выпуска "Forbes Ukraine", посвященного женщинам, которые сделали себя сами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!