Уверенный старт Свитолиной на US Open и упущенная победа Ястремской. Видео

Украинские теннисистки Элина Свитолина (№5 в рейтинге WTA) и Даяна Ястремская (№51) по-разному стартовали на Открытом чемпионате США (US Open). Первая уверенно разобралась с канадкой Ребеккой Марино (№175) со счетом 2:0 (6:2, 6:3), а вторая потерпела обидное поражение от бывшей первой ракетки мира немки Анжелик Кербер (№17) с результатом 1:2 (6:3, 4:6, 6:7).

Первый сет матча Свитолиной проходил в довольно равной борьбе, пока лучшая теннисистка нашей страны не сделала два брейка подряд, воспользовавшись слабой игрой Марино на своей второй подаче. В начале второй партии спортсменки устроили размен брейками, который закончился в пользу украинки. После этого Элине не составило труда легко довести дело до победы.

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Ястремская, в свою очередь, провела невероятно драматичный матч против Кербер. Даяна победила в первом сете, сделав на один брейк больше. Вторая партия проходила в равной борьбе, но решающую ошибку допустила именно украинка. При счете 4:5 она отдала немке свою подачу.

В решающем отрезке поединка зрители стали свидетелями настоящих качелей. Сначала Кербер вышла вперед, однако Ястремская переломила ход третьего сета и повела 5:3. Ее соперница отыгралась, перевела игру на тай-брейк, а затем дожала нашу соотечественницу.

В следующем раунде Свитолина встретится с 22-летней испанкой Ребекой Масаровой (№231 в рейтинге).

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина завоевала 16-й титул WTA в карьере накануне US Open, победив на турнире в Чикаго.