Умер легендарный тренер, который вывел украинца в финал Roland Garros

В Австралии умер легендарный тренер Боб Бретт, который помог украинскому теннисисту Андрею Медведеву выйти в финал Roland Garros.

Как сообщается на официальном сайте ATPTour.com, ему было 67 лет. На протяжении последних лет Бретт боролся с раком.

В ноябре 2020 года ему вручили премию ATP Career Coach Award имени Тима Гулликсона за выдающиеся достижения в тренерской деятельности. За время карьеры, которая длилась 46 лет, он поработал с такими звездами, как Борис Беккер (18 титулов, включая Wimbledon и US Open в 1989-м), Горан Иванишевич (17 финалов, включая два на Wimbledon в 1992-м и 1994-м), Марин Чилич (вместе прошли путь от юниоров до 9-го места в мировом рейтинге).

Напомним, что в 1999 году украинец Медведев вышел в финал Roland Garros под руководством Бретта. В решающем матче он в драматичном стиле проиграл легендарному Андре Агасси в пятисетовом противостоянии. Наш соотечественник повел со счетом 2:0, но затем отдал три сета подряд.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умер аргентинский тренер, который вывел свою родную сборную в финал чемпионата мира по футболу в 2014 году.