Украинский теннисист выиграл престижный турнир в Италии

Украинский теннисист Илья Марченко (№212 ATP) стал победителем турнира Biella Challenger Indoor, который прошел в Италии.

В двухсетовом поединке 33-летний уроженец Каменского одолел трехкратного победителя турниров "Большого Шлема" Энди Маррея из Великобритании, занимающего 123-е место в рейтинге ATP – 6:2, 6:4.

Матч продлился полтора часа, за которые украинец реализовал 9 эйсов и оформил 3 из 7 брейкпоинтов. Теперь в активе нашего соотечественника 8 побед на соревнованиях уровня ATP Challenger. Все финалы Марченко сыграл на кортах с хардовыми покрытиями.

Следующую неделю Марченко начнет выступлениями на втором челленджере в Биелле. В первом круге украинец сыграет против 328-й ракетки мира Джулио Дзеппиери.

What a performance from @imarchello, upsetting Andy Murray 62 64 for the Biella title. The 🇺🇦 claims his eighth #ATPChallenger crown. pic.twitter.com/Uw1OnPpXpY