Украинский теннисист выиграл турнир в паре с россиянином. Тот заявил, что 'спорт сближает'. Видео

Украинец Денис Молчанов и россиянин Андрей Рублев выиграли парный турнир в Марселе серии ATP 250 с призовым фондом €622,610. В финальном матче они победили вторых сеяных Равена Классена (ЮАР) и Бена Маклахлена (Япония). 4:6, 7:5, 10:7.

После победы Рублева спросили, как он относится к выступлениям вместе с украинским спортсменом на фоне растущей напряженности на границе Украины и России.

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"Мы обычные люди, мы не политики. Мы занимаемся спортом, а спорт сближает людей. Болельщики поддерживают свои команды, своих игроков. И в итоге мы все вместе. Все просто. Мир всем", – заявил россиянин в ответ.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась о ситуации в Украине, поддержав нашу страну. Знаменитая теннисистка отреагировала на информацию о возможном вторжении войск России на украинскую территорию.

​Отметим, что РФ продолжает нагнетать ситуацию на временно оккупированных территориях Донбасса. Пропагандистские ресурсы в ОРДЛО и самой РФ массово распространяют неподтвержденную информацию об обстрелах якобы со стороны ВСУ, фейки о задержании "украинского агента" и т. д.