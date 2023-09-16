Украинская теннисистка выиграла турнир в Японии, победив в финале чемпионку России

Известная украинская теннисистка Надежда Киченок вместе с Анной-Леной Фридзам из Германии стали победительницами парного турнира WTA 250 в Осаке с призовым фондом в 259 000 долларов. В финале украино-немецкий дуэт обыграл россиянку Анну Калинскую и представительницу Казахстана Юлию Путинцеву 7:6 (7:3), 6:3.

24-летняя Калинская является победительницей трех турниров WTA в парном разряде, бывшей третьей ракеткой мира в юниорском рейтинге, а также чемпионкой России в одиночном женском разряде (2015).

Матч в Японии продолжался более 100 минут и получился достаточно непростым для нашей соотечественницы. Путинцева/Калинская уверенно повели в счете 3:1, однако не удержали преимущество. Украинка и немка смогли взять чужую подачу и довести игру до тайбрейка, где разгромили оппоненток 7:3.

Видео дня

Во втором сете преимущество Киченок/Фридзам было абсолютным. Дважды сдела брейк девушки сняли вопросы о победителях.

После победы Надежда проигнорировала российскую теннисистку, не став ей пожимать руку.

Киченок и Фридзам впервые выиграли трофей за три совместных финала за время их совместных выступлений. Для 31-летней Киченок это девятый парный титул в карьере.

13 июля Надежда Киченок стала чемпионкой Wimbledon-2023 в миксте. Вместе со своим партнером – Мате Павичем из Хорватии – 31-летняя уроженка Днепра победила дуэт Йоран Флиген (Бельгия) / Сюй Ифань (Китай) 6:4, 5:7 (9:11), 6:3.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!