Украинская теннисистка Свитолина проиграла 'ноунейму' из Саратова в Австралии

Неудачно сложился вторник, 4 января, для украинских теннисисток в Австралии. Наша прима, одесситка Элина Свитолина, которая занимает в мировом рейтинге 15-е место, уступила в Аделаиде малоизвестной россиянке Анастасии Гасановой. 22-летняя уроженка Саратова находится на 130-м месте в мире и даже не имеет фотографии на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

В упорной битве, продолжавшейся два с половиной часа, Свитолина взяла первый сет (7:5), но затем отдала два следующих – 4:6, 3:6.

Последний раз Элина проигрывала сопернице не из топ-100 полтора года назад. Эта игра стала для украинки дебютной после смены тренерского штаба.

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Также неудачно сыграла и Леся Цуренко. Наша опытная теннисистка уступила в финальном раунде квалификации в Мельбурне белоруске Александре Саснович – 5:7, 1:6.

Успешно завершила поединок из украинок в Австралии лишь Надежда Киченок. В паре с индийкой Мирзой она победила канадско-мексиканский дуэт Дабровски/Олмос – 1:6, 6:3, 10-8. Позже на корт в парном разряде выйдут Людмила Киченок и Катерина Бондаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина сделала откровенное признание о главном событии 2021 года.

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