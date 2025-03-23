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Украинка за 59 минут разгромила российскую теннисистку, унизив ее последним ударом. Видео

Максим Иншаков
Теннис
1 минута
4,0 т.
Украинка за 59 минут разгромила российскую теннисистку, унизив ее последним ударом. Видео

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№29 WTA) провела впечатляющий матч на турнире WTA 1000 в Майами. В поединке второго круга она не оставила шансов нейтральной теннисистке с российским паспортом Анне Блинковой (№85 WTA), обыграв ее со счетом 6:2, 6:1.

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Матч длился всего 59 минут, в течение которых Костюк полностью доминировала на корте. Украинка уверенно стартовала, поведя 2:0, но затем позволила сопернице взять два гейма подряд. Однако с этого момента Костюк выиграла 10 из 11 последующих геймов, не оставив Блинковой шансов на камбэк.

Украинка за 59 минут разгромила российскую теннисистку, унизив ее последним ударом. Видео

Во втором сете Костюк не сбавила темп и моментально ушла в отрыв 5:0, прежде чем Блинкова сумела взять единственный гейм в партии.

Заключительное очко стало настоящим унижением для 12-й ракетки России. Костюк подала эффектный несильный ейс, ударив по мячу снизу.

Этот матч стал первым очным противостоянием Костюк и Блинковой. В 1/8 финала Марта встретится с победительницей пары Калинская (Рос) - Пегула (США). Игра начнется 23 марта в 21:25.

Украинка за 59 минут разгромила российскую теннисистку, унизив ее последним ударом. Видео

Для Костюк это уже вторая победа на турнире в Майами – в первом круге она уверенно переиграла австралийку Кимберли Биррелл.

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