Украинка за 59 минут разгромила российскую теннисистку, унизив ее последним ударом. Видео

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№29 WTA) провела впечатляющий матч на турнире WTA 1000 в Майами. В поединке второго круга она не оставила шансов нейтральной теннисистке с российским паспортом Анне Блинковой (№85 WTA), обыграв ее со счетом 6:2, 6:1.

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Матч длился всего 59 минут, в течение которых Костюк полностью доминировала на корте. Украинка уверенно стартовала, поведя 2:0, но затем позволила сопернице взять два гейма подряд. Однако с этого момента Костюк выиграла 10 из 11 последующих геймов, не оставив Блинковой шансов на камбэк.

Во втором сете Костюк не сбавила темп и моментально ушла в отрыв 5:0, прежде чем Блинкова сумела взять единственный гейм в партии.

Заключительное очко стало настоящим унижением для 12-й ракетки России. Костюк подала эффектный несильный ейс, ударив по мячу снизу.

Этот матч стал первым очным противостоянием Костюк и Блинковой. В 1/8 финала Марта встретится с победительницей пары Калинская (Рос) - Пегула (США). Игра начнется 23 марта в 21:25.

Для Костюк это уже вторая победа на турнире в Майами – в первом круге она уверенно переиграла австралийку Кимберли Биррелл.

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