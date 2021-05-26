Знаменитая украинская теннисистка отказалась выходить на матч во Франции

Известная украинская теннисистка Леся Цуренко (№140 в рейтинге WTA) снялась с поединка второго раунда квалификации Roland Garros. 31-летняя киевлянка 26 мая должна была встретиться с Магдаленой Френх (WTA 153) из Польши.

Цуренко не вышла на матч, сославшись на травму локтя, сообщает BTU. Отметим, что это повреждение беспокоит спортсменку с 2019 года.

Напомним, что шестая ракетка Украины Леся Цуренко оригинально поздравила своих поклонников с зимними праздниками.

У себя в аккаунте знаменитая теннисистка разместила фотографию с отдыха, на которой запечатлена в откровенном купальнике, подчеркивающий ее грудь.

"Лично для меня 2020-й был годом полного обновления и перезагрузки жизни. Надеюсь, следующий год будет ещё лучше! С Новым годом всех!" – написала Леся, добавив хэштег "позитивчик".