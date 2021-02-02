Украинец Стаховский вырвал победу у россиянина на престижном турнире в Мельбурне

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№201 в рейтинге ATP) одержал крайне непростую победу над россиянином Романом Сафиуллиным (№182) в первом раунде престижного турнира в Мельбурне со счетом 2:1 (6:7 (5:7), 6:4, 6:3).

Первый сет прошел в невероятно упорной борьбе. Оба спортсмена действовали безошибочно на своей подаче, поэтому дело дошло до тай-брейка, на котором наш соотечественник в решающий момент проиграл три поинта подряд.

Во второй партии Стаховский и Сафиуллин уже не так уверенно выступали на "своих" геймах, но Сергей допустил на одну ошибку меньше и сравнял счет в противостоянии. В середине третьего сета украинец сделал брейк, который, как позже оказалось, и стал решающим в матче.

Наш соотечественник значительно превзошел соперника в количестве подач на вылет (8 против 1) и отыгранных брейк-поинтах (5/7 против 2/6).

В следующем раунде Стаховский встретится с американцем Райлли Опелкой, который занимает 40-е место в мировом рейтинге.

Напомним, что вскоре Сергей примет участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) впервые с 2016 года. Турнир будет проходить с 8 по 21 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая ракетка Украины Элина Свитолина легко разобралась с соперницей на старте соревнования серии WTA в Мельбурне.