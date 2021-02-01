Свитолина добыла легкую победу на старте престижного турнира в Мельбурне. Видео

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№5 в мировом рейтинге) легко разобралась с немкой Андреей Петкович (№102) со счетом 2:0 (6:1, 6:4) и вышла в третий круг на WTA 500 (Gippsland Trophy) в Мельбурне.

Наша соотечественница, которая является второй сеянной на турнире, подтвердила реноме одной из главных фавориток. Свитолина без проблем выграла первый сет, реализовав два брейк-поинта, а затем и сама отдала две подачи уже во второй партии, но все равно довела дело до победы.

Элина превзошла Петкович по всем показателям, включая подачи на вылет (6 против 0), двойные ошибки (3 против 5), процент реализации брейков (5/8 против 2/10) и выигранных очков (58,9% против 41,1%).

В следующем раунде наша соотечественница встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко (№45).

Напомним, что Gippsland Trophy станет последним турниром перед стартом Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина занялась изучением украинского языка на карантине.