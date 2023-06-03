Украина vs Россия на Roland Garros: где смотреть Свитолина - Касаткина. Расписание трансляций

7-я ракетка Украины Элина Свитолина (№192 WTA) в воскресенье, 4 июня, проведет свой поединок четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису с призовым фондом 49,6 млн евро. На корте Сюзанн Лэнглен 28-летняя одесситка будет противостоять лучше теннисистке России Дарьи Касаткиной (№9 WTA)

Видео дня

Начало в 15:15 по киевскому времени. Прямую трансляцию игры можно будет увидеть либо на Евроспорт 1, либо на Евроспорт 2. Оба телеканала доступны по подписке "Максимальная" на видеосервисе Megogo.

На пути к 1/8 финала Свитолина прошла Мартину Тревизан (6:2, 6:2), Сторм Хантер (2:6, 6:3, 6:1) и Анну Блинкову (2:6, 6:2, 7:5).

Касаткина победила Юле Нимайер (6:3, 6:4), Маркету Вондроушову (6:3, 6:4) и Пейтон Стернс (6:0, 6:1).

Букмекеры считают фаворитом представительницу РФ. На победу 26-летней уроженки Тольятти принимаются ставки с коэффициентом 1.53. Успех нашей соотечественницы оценивается показателем 2.50.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина впервые в истории выступлений на Rioland Garros будет представлена в четвертом круге сразу двумя теннисистками.

Напомним, что первая ракетка РФ стала одной из немногих из страны-агрессорки, кто осудил войну в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!