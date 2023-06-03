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Украина vs Россия на Roland Garros: где смотреть Свитолина - Касаткина. Расписание трансляций

Максим Иншаков
Теннис
1 минута
453
Украина vs Россия на Roland Garros: где смотреть Свитолина - Касаткина. Расписание трансляций

7-я ракетка Украины Элина Свитолина (№192 WTA) в воскресенье, 4 июня, проведет свой поединок четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису с призовым фондом 49,6 млн евро. На корте Сюзанн Лэнглен 28-летняя одесситка будет противостоять лучше теннисистке России Дарьи Касаткиной (№9 WTA)

Видео дня

Начало в 15:15 по киевскому времени. Прямую трансляцию игры можно будет увидеть либо на Евроспорт 1, либо на Евроспорт 2. Оба телеканала доступны по подписке "Максимальная" на видеосервисе Megogo.

Украина vs Россия на Roland Garros: где смотреть Свитолина - Касаткина. Расписание трансляций

На пути к 1/8 финала Свитолина прошла Мартину Тревизан (6:2, 6:2), Сторм Хантер (2:6, 6:3, 6:1) и Анну Блинкову (2:6, 6:2, 7:5).

Украина vs Россия на Roland Garros: где смотреть Свитолина - Касаткина. Расписание трансляций

Касаткина победила Юле Нимайер (6:3, 6:4), Маркету Вондроушову (6:3, 6:4) и Пейтон Стернс (6:0, 6:1).

Украина vs Россия на Roland Garros: где смотреть Свитолина - Касаткина. Расписание трансляций

Букмекеры считают фаворитом представительницу РФ. На победу 26-летней уроженки Тольятти принимаются ставки с коэффициентом 1.53. Успех нашей соотечественницы оценивается показателем 2.50.

Украина vs Россия на Roland Garros: где смотреть Свитолина - Касаткина. Расписание трансляций

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина впервые в истории выступлений на Rioland Garros будет представлена в четвертом круге сразу двумя теннисистками. 

Напомним, что первая ракетка РФ стала одной из немногих из страны-агрессорки, кто осудил войну в Украине

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