Украина установила исторический рекорд в теннисе

Впервые в истории Украины пять наших теннисисток дошли до финала на турнирах WTA в одном сезоне. Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина, Екатерина Байндль и Леся Цуренко установили национальный рекорд

Видео дня

77-я ракетка мира Екатерина Байндль (в девичестве Козлова) впервые за 5 лет вышла в финал турнира WTA 250 в Будапеште, где в трех сетах уступила россиянке Марии Тимофеевой (6:3, 3:6, 6:0).

27 мая Элина Свитолина (№27 WTA) стала победительницей турнира WTA 250 в Страсбурге с призовым фондом в $259 000. В финале 28-летняя одесситка обыграла 24-летнюю москвичку Анну Блинкову.

Леся Цуренко 5 февраля на Thailand Open уступила в финале китаянке Чжу Линь (4:6, 4:6).

5 марта Марта Костюк (34 WTA) выиграла хардовый 250-тысячник в американском Остине ATX Open. В финальном матче 20-летняя киевлянка со счетом 6:3, 7:5 одолела 22-летнюю москвичку Варвару Грачеву (88).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!