Трое украинских теннисистов победили на старте Australian Open

На хардовых кортах Мельбурна началась квалификация Открытого чемпионата Австралии по теннису – первого в году турнира серии "Большого шлема". Стартовый круг отбора уже преодолели трое украинцев.

В мужской сетке 24-летний Виталий Сачко прошел бельгийца Зизу Бергса. В третьем сете соперник снялся из-за травмы, а небольшое преимущество в счете было в пользу нашего теннисиста – 3:6, 7:6 (7:5), 3:2. Причем, украинец уступал во второй партии 4:5, но сумел спасти матч.

К сожалению, лидер сборной Украины Илья Марченко не устоял перед японцем Йосуке Ватануки – 4:6, 6:4, 1:6. Чуть позже на корт выйдет и ветеран "сине-желтых" Сергей Стаховский.

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Зато успех праздновали добыли двое девчат. Победительница Australian Open-2008 в паре Катерина Бондаренко справилась с австралийкой Шарлотт Кемпенаерс-Поц – 5:7, 6:3, 6:2. А молодая Дарья Снигур также в трех сетах победила Веронику Сепеде-Ройг из Парагвая – 6:3, 3:6, 6:2.

Вскоре в квалификации появятся наши Леся Цуренко и Катерина Козлова. А Элина Свитолина, которая сразу выступит в основной сетке, проиграла на подготовительном турнире в Аделаиде американке Мэдисон Киз – 2:6, 4:6. Это второе поражение подряд нашей звезды в 2022 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, лучший теннисист планеты выиграл "ковидное" дело и собирается выступить на Australian Open.

Недавно украинка Свитолина проиграла "ноунейму" из Саратова в Австралии.