'Тогда я точно знаю'. Костюк рассказала, как определяет русского за границей. Видео

Вторая ракетка Украины (№27 WTA) Марта Костюк ответила на вопрос про свою фразу "Слава Украине!", которой она закончила флеш-интервью после финала турнира WTA 500 у Штутгарте. Один из журналистов поинтересовался что это значит, и для чего она это сказала.

21-летняя киевлянка не с первого раза поняла, что у нее спрашивают, однако затем раскрыла значение этой фразы лично для нее. Марта призналась, что использует эти слова как своеобразный тест, чтобы понять, что перед ней соотечественник.

"Я сказала в конце "Слава Украине!". На это люди отвечают "Героям слава!". Я и раньше использовала эту фразу, но она стала более популярной, когда началась война. Я это использую, чтобы определить за границей, что передо мной украинец. Если он не отвечает, я точно знаю, что он русский. Но я считаю, что важно дать это признание Украине и всему, через что мы прошли как нация. Сейчас очень тяжелое время... оно продолжается, так что я не хочу, чтобы кто-то забывал об этом, потому что это все еще происходит", – сказала теннисистка.

Отметим, что в финале Костюк уступила 4-й ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана - 6:2, 6:2.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад Марта выдала фантастический поединок на турнире WTA 500 в Штутгарте. В полуфинале украинка победила чешскую теннисистку Маркету Вондроушову (№8 WTA) - 7:6, 6:2, а один из ее розыгрышей стал настоящим украшением соревнований.

Напомним, что в четвертьфинале Марта Костюк устроила настоящий триллер, за три часа обыграв третью ракетку мира Коко Гауфф из США.

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