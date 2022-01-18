Теннисисту-антивакцинатору Джоковичу напомнили правила въезда в Испанию

Лучший теннисист планеты Новак Джокович после депортации из Австралии получил предупреждение от властей Испании. Премьер-министр этой страны Педро Санчес заявил, что серб должен будет выполнить требования ковидной безопасности для участия в турнире Madrid Open, который пройдет в конце апреля.

Об это пишет сайт CNN. В частности, Испания требует от иностранцев быть полностью вакцинированными от коронавируса, либо иметь свежий отрицательный ПЦР-тест, либо же – справку о выздоровлении.

Санчес поддержал решение австралийских властей выслать Джоковича, который отказывается вакцинироваться. "Правила должны соблюдаться всеми, никто не стоит выше них. И если это были правила, одобренные правительством Австралии, то их нужно было соблюдать", – высказался испанский премьер.

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При этом в Испании допускают, что во время турнира в Мадриде могут ввести дополнительные меры безопасности – например, ежедневное тестирование на коронавирус.

Напомним, испанские власти начали расследование законности пребывания Джоковича на их территории с 31 декабря по 3 января. Новак тренировался в Марбелье, и многие не считают это достаточной причиной для допуска в страну во время карантина.

Тем временем, 33-летний спортсмен в понедельник, 17 января, под вечер вернулся в Сербию, где и будет строить дальнейшие планы на сезон.

Как сообщал OBOZREVATEL, лучшего теннисиста мира Джоковича фанаты нашли в ОАЭ после депортации из Австралии.

В то же время украинские теннисистки Свитолина и Костюк успешно стартовали на Australian Open.