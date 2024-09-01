Известная российская теннисистка пятью словами 'порвала' пятую точку у пропагандистов РФ. Видео

Четвертая ракетка России Диана Шнайдер (№18 WTA) рассыпалась в комплиментах Соединенным Штатам Америки, где сейчас проходит Открытый чемпионат страны по теннис. После победы в третьем круге над Сарой Эррани (6:2, 6:2), 20-летняя уроженка Самарской области заявила, что чувствует себя тут, как дома.

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"Я чувствую, что США для меня – второй дом. Я очень рада этой поддержке, она придает мне очень много сил на игру здесь", – заявила Шнайдер во время пресс-конференции.

Главный пропагандистский ресурс России "РИА Новости" моментально отреагировал на такие слова спортсменки.

"🫢Диана Шнайдер слишком комплиментарно высказалась об Америке. Российская теннисистка ранее прошла в четвертый круг US Open. Непатриотично 😑", – возмущенно написало СМИ.

Также не оставили без внимания эти пять слов теннисистки и ее болельщики.

"Патриоты сейчас проснутся", "Лицемерка последняя, то лайкает бобриху которая призывает превратить США в ядерный пепел, теперь уже "второй дом", ага", – пишут фанаты.

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