Свитолина занялась изучением украинского языка на карантине в Австралии

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№5 в рейтинге WTA) рассказала об условиях двухнедельного карантина, на котором она находится после прибытия в Мельбурн, где с 8 по 21 февраля пройдет Australian Open.

В интервью изданию "Большой теннис Украины", наша соотечественница призналась, что ей повезло с расположением номера, поскольку рядом с ней живет ее тренер Энди Беттлс. В свободное от занятий время Элина изучает украинский и французский языки.

"Мне достался достаточно большой номер. У меня две комнаты, плюс еще смежная комната у тренера Энди Беттлса, так что мне очень повезло. Я стараюсь планировать день. Например, когда у меня не было тренировки, я занималась в номере. Утром у меня была зарядка, потом завтрак, потом тренировка с Энди на велосипеде, со своим весом, пресс и так далее, а потом ланч. Во второй половине дня, когда уже в Европе просыпаются люди, я занимаюсь с учителем украинским и французским. Вечером смотрю фильм или сериал, что-то читаю, делаю домашнее задание", – рассказала Свитолина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Элина дошла до четвертьфинала турнира серии WTA в Абу-Даби, где драматично уступила россиянке Веронике Кудерметовой.