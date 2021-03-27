Свитолина в непростом матче обыграла россиянку на престижном турнире в Майами

Максим Иншаков Теннис 21:24, 27.03.2021 Обновлено: 21:34, 27.03.2021

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/8 финала турнира серии WTA 1000 в Майами с призовым фондом в $3 300 000.

Во втором круге соревнования 5-я ракетка мира в двух сетах за один час и 38 минут одолела Екатерину Александрову (34 WTA) из Челябинска 7:6 (7:1), 6:4.

Статистика матча

Поединок складывался для 26-летней одесситки очень непросто. В первом сете наша соотечественница вела 4:2, но растеряла свое преимущество, доведя партию до тай-брейка.

Похожая ситуация случилась и во втором сете. Выигрывая 3:1 Свитолина не смогла дожать соперницу, позволив ей сравнять счет. К счастью, камбек россиянка оформить не смогла. Элина сделала брейк, доведя матч до победы.

В следующем раунде украинка сыграет против победительницы пары Петра Квитова – Джоанна Конта.

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущая встреча между этими теннисистками состоялась в январе в 1/8 финала турнира WTA в Абу-Даби . Тогда Элина расправилась над Александровой в трех сетах.

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