Свитолина унизила российскую теннисистку на турнире в Дубае, отдав ей лишь три гейма. Видео

Вторая ракетка Украины Элина Свитолина (№22 WTA) уверенно стартовала на турнире WTA 1000 в Дубае, разгромив 4-ю теннисистку России Анну Калинскую (№18 WTA) со счетом 6:1, 6:2. Украинка провела матч под полным контролем, позволив 26-летней москвичке взять лишь три гейма за всю встречу.

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30-летняя одесситка сразу же обозначила свое преимущество, дважды подряд сделав брейк в первом сете и быстро уйдя в отрыв – 5:1. Калинская не сумела навязать борьбу и вскоре уступила партию.

Во втором сете ситуация не изменилась: Элина продолжила доминировать на корте, снова трижды взяла подачу соперницы и уверенно довела матч до победы за 1 час 7 минут.

За игру украинка сделала один эйс и допустила три двойные ошибки, но в розыгрышах чувствовала себя комфортно и не оставила Калинской шансов. Это уже вторая победа Свитолиной над нейтральной теннисисткой – в прошлом году украинка также оказалась сильнее.

В следующем раунде Элине предстоит встреча с победительницей пары Ребека Шрамкова – Клара Таусон. Турнир в Дубае остается одним из самых успешных для Свитолиной: в ОАЭ она выиграла уже 20 матчей и дважды становилась чемпионкой соревнований – в 2017 и 2018 годах.

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