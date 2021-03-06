Свитолина стала мужчиной на шоу "Липсинк батл". Видео

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина приняла участие в шоу звездных пародий "Липсинк батл" на телеканале "1+1". Название пошло т английского выражения "lip sync", которое дословно переводится как "открывать рот под фонограмму.

Согласно правилам, звезды спорта, эстрады и кино должны выступить под фонограмму какого-либо известного хита.

Пятая ракетка мира перевоплотилась в образ украинского певца Monatik и станцевала под его трек "Каждый раз".

На сцене наша теннисистка исполнила несколько фирменных движений Дмитрия, покорив судей и зрителей своей пластикой и грацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Свитолина приняла участие в откровенной фотосессии через несколько дней после того, как объявила о временном прекращении отношений с французом Гаэлем Монфисом.