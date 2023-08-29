Свитолина разгромной победой стартовала на US Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№26 WTA) успешно преодолела первый круг Открытого чемпионата США по теннису с призовым фондом в 65 млн долларов. На старте US Open 28-летняя уроженка Одессы обыграла Анну-Лену Фридзам (№90 WTA) из Германии 6:3, 6:1.

Видео дня

Наша соотечественница продемонстрировала великолепное качество игры, отдав сопернице лишь 4 гейма. Чтобы разобраться с немкой, Элине понадобился ровно час.

Свитолина десятый раз в своей карьере стартовала на US Open. Лучшим результатом для украинки стал полуфинал 2019 года.

Следующая соперница Свитолиной определится в матче Анастасия Павлюченкова – Фиона Кроули (США, Q). Этот матч стартует в ночь на 30 августа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!