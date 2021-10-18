Свитолина поднялась в мировом теннисном рейтинге, две украинки – с рекордом

В понедельник, 18 октября, появился новый рейтинг WTA. Прима украинского тенниса, 26-летняя одесситка Элина Свитолина, поднялась с седьмого места на шестое. Этому способствовало падение Иги Швентек с четвертого места на 11-е. Полячка потеряла очки, заработанные год назад на "Ролан Гаррос".

А еще две наши девушки установили личные рекорды, подскочив на пять строчек. 19-летняя Марта Костюк теперь 53-я, а 24-летняя Ангелина Калинина – 57-я. В сотне лучших также находится и Даяна Ястремская. 21-летняя одесситка, которая недосчиталась много очков из-за временного отстранения, опустилась на 76-е место, потеряв одну позицию.

На этой неделе Свитолина будет выступать в испанском Тенерифе, где посеяна под первым номером. Перед матчами на Канарских островах украинка на своей странице в Instagram опубликовала фото в спортивной амуниции.

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Соперницей Элины в 1/16 финала будет 19-летняя колумбийка Камила Осорио – 63-й номер рейтинга. По прилету в Тенерифе наша теннисистка поделилась прекрасным морским пейзажем с курорта. Сейчас там +28.

Компанию Свитолиной составит и Марта Костюк, которая в первом круге встречается с румынкой Ириной-Камилией Бегу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина показала машину-подарок Монфиса.