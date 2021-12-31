Свитолина и Монфис зажигают в TikTok: теннисисты вошли в число лучших в сети. Видео

Прима украинского тенниса Элина Свитолина отчиталась перед поклонниками о событиях в своей жизни в 2021 году. 26-летняя одесситка-красавица подвела итоги серией кадров под музыку в сети. Напомним, спортсменка летом вышла замуж за француза Гаэля Монфиса и выиграла бронзовую медаль Олимпиады-2020 в Токио.

Ролик появился на странице украинки в Instagram. "Прощай, 2021-й", – написала девушка.

При этом Элина не забыла похвастаться, что вместе с мужем стала очень популярной в приложении TikTok. Пара теннисистов собрала более 1 миллиона 200 тысяч "лайков". Самые забавные моменты семейного творчества вошли в подборку видео.

Между тем, одна из лучших теннисисток планеты уже готовится к новому сезону. Свитолина сообщила, что прибыла на серию турниров в Австралию, где ее встретила летняя жара.

Видео дня

Первый из турниров серии "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии – пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января. Пока что наша спортсменка не побеждала на "Шлемах".

OBOZREVATEL выделил топ-7 спортсменок Украины 2021 года: триллеры Свитолиной, ударное весло Лузан и приемы Терлюги.

Недавно Свитолина увлеклась юмором в соцсетях.