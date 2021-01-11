Світоліна драматично програла росіянці в 1/4 фіналу престижного турніру

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна (№5 у рейтингу) не зуміла зломити опір росіянки Вероніки Кудерметової (№46) і вилетіла з турніру серії WTA Premier в Абу-Дабі, програвши з рахунком 1:2 (7:5, 3:6, 6:7 (3:7)).

Перший сет пройшов у напруженій боротьбі. Тенісистки безпомилково грали на своїх подачах, поки не настав 11-й гейм і не трапився перший брейк-поїнт у виконанні нашої співвітчизниці, який і став ключовим у першій партії.

Результат другого сету вирішила програна подача Світоліної в його середині, а в третій партії на корті розвернулася неймовірна драма. Спочатку росіянка протягом довгого часу вигравала завдяки реалізованому брейк-поїнту, але Еліні все ж вдалося відновити рівність на табло за рахунку 4:4. Після цього на корті продовжилися гойдалки, які привели тенісисток до тай-брейку. Більше сил на фінальний відрізок матчу залишилося у Кудерметової, і вона завоювала путівку в наступний раунд.

Відзначимо, що представниця РФ перевершила Світоліну за кількістю подач на виліт (11 проти 4), подвійних помилок (1 проти 4), точності перших подач. Незважаючи на тріумф росіянки, тенісистки виграли однакову кількість очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в півфіналі Кудерметова зустрінеться з українкою Мартою Костюк (№99), яка здобула важку перемогу над іспанкою Сарою Соррібес-Тормо, і вперше в кар'єрі дійшла до цього етапу на змаганнях такого рівня.