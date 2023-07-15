Стало известно, сколько заработала Свитолина за Wimbledon-2023

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№76 WTA) за свое выступление на открытом чемпионате Англии заработала 600 тысяч фунтов стерлингов (более 29 млн гривен), сообщает Independent. 28-летняя одесситка на Wimbledon-2023 дошла до полуфинала, проиграв в 1/4 финала чешке Маркете Вондроушовой.

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Общий призовой фонд турнира в этом году в мужском и женском одиночном разряде составляет рекордные 32 млн фунтов стерлингов (~42 млн $). Это на 10,9% больше, чем в 2022 году, и общая сумма будет разделена поровну между мужскими и женскими турнирами.

Победители в мужском и женском одиночном разряде заберут домой рекордные 2,35 миллиона фунтов стерлингов (~3 млн $), что на 17,5% больше, чем Новак Джокович и Елена Рыбакина выиграли год назад.

Призовой фонд за выход в первый раунд основной сетки турнира составляет 55 000 фунтов стерлингов. Такую сумму получили те теннисист, которые не выиграли ни одного матча.

Отметим, что украинская теннисистка Людмила Киченок, которая выиграла в Wimbledon-2023 в миксте заработает гораздо меньшую сумму, чем победитель одиночного турнира. За свою победу 31-летняя днепрянка и ее партнер получили 448 000 фунтов стерлингов (586 тыс. долларов США).

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