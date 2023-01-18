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Стаховский назвал последствия для россиян за обстрел Днепра

Максим Иншаков
Теннис
1 минута
3,9 т.
Стаховский назвал последствия для россиян за обстрел Днепра

Прославленный украинский теннисист Сергей Стаховский эмоционально отреагировал на ракетный обстрел Днепра. Знаменитый спортсмен считает, что все причастные к трагедии понесут заслуженное наказание.

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У себя в Twitter Сергей поделился публикацией в которой рассказывается о людях, погибших в днепровской многоэтажке в результате попадания российской ракеты.

"Соседи, вы заплатите за все, что вы сделали. Непосредственно причастные. Те, кто молчит. Те, кто бегут в ЕС и другие страны как "антивоенные беженцы". Вы избрали это правительство и решили не бороться за свои демократические права", – прокомментировал Стаховский пост представителя МИДа Украины Марьяны Бецы.

Напомним, 14 января, российская ракета Х-22 попала в многоэтажку в Днепре. Два подъезда были полностью разрушены.

Стаховский назвал последствия для россиян за обстрел Днепра

17 января поисково-спасательные работы на месте трагедии были завершены. Вследствие атаки погибли 45 человек, 6 из них – дети.

Стаховский назвал последствия для россиян за обстрел Днепра

Среди погибших оказался заслуженный тренер Украины по боксу Михаил Кореновский.

Стаховский назвал последствия для россиян за обстрел Днепра

Также погибла молодая тренер по акробатике Анастасия Игнатенко. Ее мужа выкинуло в окно, а тело полуторагодовалого ребенка так и не нашли.

Анастасия Игнатенко

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