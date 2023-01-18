Стаховский назвал последствия для россиян за обстрел Днепра

Прославленный украинский теннисист Сергей Стаховский эмоционально отреагировал на ракетный обстрел Днепра. Знаменитый спортсмен считает, что все причастные к трагедии понесут заслуженное наказание.

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У себя в Twitter Сергей поделился публикацией в которой рассказывается о людях, погибших в днепровской многоэтажке в результате попадания российской ракеты.

"Соседи, вы заплатите за все, что вы сделали. Непосредственно причастные. Те, кто молчит. Те, кто бегут в ЕС и другие страны как "антивоенные беженцы". Вы избрали это правительство и решили не бороться за свои демократические права", – прокомментировал Стаховский пост представителя МИДа Украины Марьяны Бецы.

Напомним, 14 января, российская ракета Х-22 попала в многоэтажку в Днепре. Два подъезда были полностью разрушены.

17 января поисково-спасательные работы на месте трагедии были завершены. Вследствие атаки погибли 45 человек, 6 из них – дети.

Среди погибших оказался заслуженный тренер Украины по боксу Михаил Кореновский.

Также погибла молодая тренер по акробатике Анастасия Игнатенко. Ее мужа выкинуло в окно, а тело полуторагодовалого ребенка так и не нашли.

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