В результате ракетного удара по Днепру погибла тренер по акробатике вместе с мужем и ребенком

Тренер по акробатике Анастасия Игнатенко вместе с мужем Дмитрием и сыном Макаром (1,5 года) погибла в результате ракетного обстрела Днепра. Семья переехала из оккупированного Токмака (Запорожская область) и снимала квартиру в злополучном доме по Набережной Победы,118.

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Трагическую новость подтвердил начальник Анастасии Дмитрий Гак.

"8 лет Настя была частью нашего клуба, заботливым тренером, внимательным педагогом и судьей Национальной категории, которую уважали и любили не только в Днепре, но и во всей Украине", - написал Дмитрий у себя в Facebook.

В тоже время "Суспильне" со ссылкой на председателя Токмакской городской военной администрации Александра Чуба сообщает, что Анастасия и Макар официально числятся пропавшими без вести.

"Есть сообщения, что достали тело... его тело [Дмитрия - прим.ред]... За родных неизвестно, но там работы продолжаются", – сказал Чуб.

OBOZREVATEL просит всех неравнодушных во возможности материально помочь матери Анастасии.

5168 7422 4247 8190 Ольга Игнатенко.

Напомним, 14 января, российская ракета Х-22 попала в многоэтажку в Днепре. Два подъезда были полностью разрушены.

17 января поисково-спасательные работы на месте трагедии были завершены. Вследствие атаки погибли 45 человек, 6 из них – дети.

Среди погибших оказался заслуженный тренер Украины по боксу Михаил Кореновский.

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