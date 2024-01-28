Лучший теннисист России позорно проиграл в финале Australian Open дебютанту. Видео

Первая ракетка Росси Даниил Медведев (№3 ATP) проиграл в финале Australian Open Яннику Синнеру (№4 ATP). Поединок в Мельбурне продолжался более трех часов и закончился со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.

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22-летний итальянец впервые в карьере выиграл турнир Большого шлема, став самым молодым чемпионом AO с 2008 года. Тогда титул взял 20-летний Новак Джокович. За победу Синнер получит 2,1 млн долларов, а все карьерные призовые за все время составят 19,1 млн. Это его 11-й титул.

Начало матча для лучшего теннисиста России складывалось удачно. 27-летний москвич легко забрал первые два сета, сделав серьезную заявку на победу. Такой мнимый успех расслабил россиянина. Синнер нашел свою игру, раз за разом набирая очки мощными ударами по линии.

Россиянин ничего не смог противопоставить оппоненту, без шансов проиграв подряд три сета. Для Медведева это случилось третий раз в карьере, когда он проиграл матч, ведя 2:0.

В 2019-м он уступил Пьеру-Угу Эрберу в первом круге Roland Garros, а в 2022-м – Рафаэлю Надалю в финале Australian Open.

Медведев – единственный, кто дважды упустил в финалах Больших шлемов преимущество 2:0 по сетам.

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