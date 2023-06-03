Родившаяся в Москве чемпионка Wimbledon-2022 снялась с Roland Garros

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина отказалась продолжать выступление на Открытом чемпионате Франции по теннису. 23-летняя уроженка Москвы, выступающая с 2018 года за Казахстан, снялась с Roland Garros перед матчем третьего круга против Сары Соррибес-Тормо.

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Как заявила сама теннисистка, накануне она почувствовала себя плохо. У нее начался жар. Стала болеть голова. Ситуация за несколько дней лишь ухудшилась. Во время визита к врачу ей сказали, что у нее вероятней всего вирус, который гуляет по Парижу.

"Мне тяжело выступать, бегать, даже просто дышать. На корте больше 10 минут находится не могу. После второго поединка мне неожиданно стало плохо. Разумеется, у меня есть лекарства и я все, что могла выпила, как только мое самочувствие ухудшилось. Но организму нужно время. К тому же я много играла. Сейчас мне нужно пару дней покоя", - заявила Рыбакина на пресс-конференции.

Напомним, что в июле прошлого года в финале Wimbledon Елена обыграла представительницу Туниса Унс Жабер – 3:6, 6:2, 6:2.

После этого президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что победа Рыбакиной в Лондоне – это заслуга России.

В ответ в казахстанской федерации фактически обвинили функционера в фашизме.

Сама Рыбакина также ответила пропутинскому функционеру, заявив, что не считает себя "продуктом российской школы тенниса.

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