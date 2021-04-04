Раскрыта стоимость обручального кольца, которое получила Свитолина от жениха

Обручальное кольцо, которое Элина Свитолина получила от Гаэля Монфиса, стоит примерно 700 тысяч евро и выпущено британским ювелирным домом Graff, сообщает "Большой теннис Украины".

Бренд был основан в 1960 году Лоуренсом Граффом. Известно, что представитель семьи Графф лично отбирает из коллекции каждый камень для таких украшений, чтобы гарантировать его безупречное происхождение.

Кольцо Элины Свитолиной имеет бриллиант изумрудной огранки в 5,5 карат.

Обручальное кольцо Элины Свитолиной Instagram Гаэля Монфиса

Впервые о совместной жизни Монфиса и Свитолиной стало известно 17 января 2019 года. Во время пресс-конференции после матча 2-го тура Australian Open одесситка сделала откровенное признание о своей личной жизни.

После 5 месяцев совместной жизни, пара рассталась, удалив аккаунт в Instagram, который она совместно вели.

Спустя 20 дней Элина и Гаэль вернули совместный аккаунт в социальной сети, объяснив свои отношения.

Подобная ситуация повторилась и в январе 2021-го, когда Свитолина объявила о "перерыве в отношениях" с Монфисом и назвала причину.

Эта пауза продлилась до конца марта.

Отметим, что до Монфиса украинка встречалась с британским крикетистом Рисом Топли, с которым рассталась в декабре 2018 года после победы на турнире в Дубае .