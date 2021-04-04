Обручка, яку Еліна Світоліна отримала від Гаеля Монфіса, коштує приблизно 700 тисяч євро і випущена британським ювелірним домом Graff, повідомляє "Великий теніс України".

Бренд був заснований в 1960 році Лоуренсом Граффом. Відомо, що представник родини Графф особисто відбирає з колекції кожен камінь для таких прикрас, щоб гарантувати його бездоганне походження.

Обручка Еліни Світоліної має діамант смарагдового огранювання в 5,5 карат.

Обручка Еліни Світоліної Instagram Гаеля Монфіса

Вперше про спільне життя Монфіса і Світоліной стало відомо 17 січня 2019 року. Під час пресконференції після матчу 2-го туру Australian Open одеситка зробила відверте зізнання про своє особисте життя.

Після 5 місяців спільного життя, пара розлучилася, видаливши акаунт в Instagram, який вона спільно вели.

Через 20 днів Еліна і Гаель повернули спільний акаунт у соціальній мережі, пояснивши свої відносини.

Подібна ситуація повторилася і в січні 2021-го, коли Світоліна оголосила про "перерву у відносинах" з Монфісом і назвала причину.

Ця пауза тривала до кінця березня.

Відзначимо, що до Монфіса українка зустрічалася з британським крикет Рiсом Топлi, з яким розлучилася в грудні 2018 роки після перемоги на турнірі в Дубаї.