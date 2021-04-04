Розкрито вартість обручки, яку отримала Світоліна від нареченого

Максим Іншаков теніс 10:04, 4.04.2021 Оновлено: 10:05, 4.04.2021

Обручка, яку Еліна Світоліна отримала від Гаеля Монфіса, коштує приблизно 700 тисяч євро і випущена британським ювелірним домом Graff, повідомляє "Великий теніс України".

Бренд був заснований в 1960 році Лоуренсом Граффом. Відомо, що представник родини Графф особисто відбирає з колекції кожен камінь для таких прикрас, щоб гарантувати його бездоганне походження.

Обручка Еліни Світоліної має діамант смарагдового огранювання в 5,5 карат.

Обручка Еліни Світоліної
Instagram Гаеля Монфіса

Вперше про спільне життя Монфіса і Світоліной стало відомо 17 січня 2019 року. Під час пресконференції після матчу 2-го туру Australian Open одеситка зробила відверте зізнання про своє особисте життя.

Після 5 місяців спільного життя, пара розлучилася, видаливши акаунт в Instagram, який вона спільно вели.

Через 20 днів Еліна і Гаель повернули спільний акаунт у соціальній мережі, пояснивши свої відносини.

Подібна ситуація повторилася і в січні 2021-го, коли Світоліна оголосила про "перерву у відносинах" з Монфісом і назвала причину.

Ця пауза тривала до кінця березня.

Відзначимо, що до Монфіса українка зустрічалася з британським крикет Рiсом Топлi, з яким розлучилася в грудні 2018 роки після перемоги на турнірі в Дубаї.

Коментувати
Спорт теніс

Дивіться також

Степанов: Україна повинна розробити свою вакцину проти COVID-19

У соцмережах запустили фейк про наступ ЗСУ на Луганськ. Відео

Бар у центрі Дніпра звинуватили в сексизмі через акцію "покажи сис*ки". Фото

Зірка "Школи" обізвала українських патріотів "тупими" і потрапила в базу "Миротворця". Відео

ОБСЄ засікла 15 "Градів", танки і гаубиці окупантів на Донбасі