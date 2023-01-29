Определился победитель Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович в 10-й раз в своей карьере выиграл Открытый чемпионат Австралии. Финальный матч против 24-летнего грека Стефаноса Циципаса на турнире с призовым фондом 54,7 млн долларов завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

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Этот успех позволит 35-летнему Джоковичу возглавить рейтинг ATP. В понедельник, 30 января, серб седьмой раз в карьере вернется на первую строчку, обойдя Карлоса Алькараса.

Новак победил в 22-м турнире "Большого шлема". По этому показателю он сравнялся с Рафаэлем Надалем (Испания). Также Джокович стал вторым теннисистом в истории (после Надаля), который выиграл один турнир "Большого шлема" двузначное количество раз (у Рафаэля 14 побед на Roland Garros).

Кроме десяти триумфов в Австралии, сербский теннисист семь раз побеждал на Wimbledon, три – на US Open и два – на Roland Garros.

По общему количеству трофеев за карьеру Новак Джокович обошел Надаля. Больше только у Ивана Лендла (94), Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109).

Отметим, что женский Australian Open 2023 выиграла Арина Сабаленко из Беларуси. Это ее дебютный личный титул на мейджоре.

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