'Прыгать ей недолго осталось'. В Госдуме 'слетели с катушек' после поступка одной из лучших теннисисток России

В Госдуме жестко раскритиковали вторую теннисистку России Дарью Касаткину, которая объявила о смене спортивного гражданства на австралийское. Депутат Виталий Милонов эмоционально высказался по этому поводу, сравнив ее поступок с проституцией и заявив, что возвращение спортсменки в страну невозможно.

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"Тут надо быть более корректным в определениях. Смена спортивного гражданства – это проституция. Я к проституции плохо отношусь, к отсутствию совести тоже. Поэтому все эти фразочки "из-за известной всем ситуации", "из-за ситуации в стране", "не было другого выхода"... Конечно, не было другого выхода. За деньги – да!" – заявил Милонов в интервью News.ru.

По его словам, после перехода в другую сборную Касаткиной "прыгать недолго осталось".

"Пусть она там со своими кенгуру прыгает. Только в результате-то прыгать ей недолго осталось с ракеткой. Что она потом будет делать, когда будет в глаза смотреть? Она что, думает, что вернется и скажет: "Я вернулась"? Да на фиг ты нужна нам, серьезно. Тебя уже никто здесь не ждет. Давай, езжай к своим страусам", – добавил депутат.

Ранее Касаткина объяснила свой выбор сложной ситуацией в стране и тем, что у нее не было другого выхода. Однако в Госдуме такую аргументацию не приняли, а реакция российских чиновников показывает, что ее уход вызвал резкое неприятие.

Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион по хоккею, заявил, что этот поступок связан с её воспитанием и материальными интересами.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал теннисистку предательницей страны, которая якобы ее воспитала, а депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов высказал претензии к родителям спортсменки, которые ее якобы плохо воспитали.

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