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"Бордель с негодяем Ельциным". В России нашли причину, почему Касаткина отказалась от РФ

Максим Иншаков
Теннис
2 минуты
4,8 т.
'Бордель с негодяем Ельциным'. В России нашли причину, почему Касаткина отказалась от РФ

Решение знаменитой российской теннисистки Дарьи Касаткиной стать гражданкой Австралии , вызвало резкую критику со стороны ряда российских спортивных деятелей. Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион по хоккею, заявил, что этот поступок связан с её воспитанием и материальными интересами.

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"Бордель с негодяем Ельциным". В России нашли причину, почему Касаткина отказалась от РФ

По его мнению, Касаткина выбрала финансовую выгоду вместо патриотизма, и это отголоски того, что происходило в России в 1990-е годы, когда страна переживала политическую нестабильность под руководством Бориса Ельцина.

"Когда она родилась, у нас в стране вообще был бордель с этим Ельциным, негодяем, и его окружением. Вот и пожинаем плоды того, что вложили в разумы детей наших", — сказал 66-летний Кожевников в интервью "ВсеПроСпорт", объясняя, почему сегодня молодые спортсмены, такие как Касаткина, предпочитают уезжать за границу.

"Бордель с негодяем Ельциным". В России нашли причину, почему Касаткина отказалась от РФ

Он добавил, что для Касаткиной важнее "кормушка", чем родина, и её решение отражает отсутствие благодарности к России, которая её воспитала. Кожевников также отметил, что такие действия стали довольно распространёнными среди российских спортсменов, особенно фигуристов, которые, по его мнению, не понимают значения родины.

"Бордель с негодяем Ельциным". В России нашли причину, почему Касаткина отказалась от РФ

Ранее Депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов назвал печальной ситуацию с решением экс-первой ракетки России Дарьи Касаткиной сменить спортивное гражданство. Двукратный олимпийский чемпион при этом высказал претензии к родителям спортсменки, которые ее якобы плохо воспитали.

"Бордель с негодяем Ельциным". В России нашли причину, почему Касаткина отказалась от РФ

Несколько дней назад стало известно, что Касаткина будет выступать под флагом Австралии, чем спровоцировала истерику в России. Теннисистка известна тем, что осудила вторжение РФ в Украину, и состоит в отношениях с российской фигуристкой Натальей Забиякой.

"Бордель с негодяем Ельциным". В России нашли причину, почему Касаткина отказалась от РФ

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