'Бордель с негодяем Ельциным'. В России нашли причину, почему Касаткина отказалась от РФ

Решение знаменитой российской теннисистки Дарьи Касаткиной стать гражданкой Австралии , вызвало резкую критику со стороны ряда российских спортивных деятелей. Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион по хоккею, заявил, что этот поступок связан с её воспитанием и материальными интересами.

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По его мнению, Касаткина выбрала финансовую выгоду вместо патриотизма, и это отголоски того, что происходило в России в 1990-е годы, когда страна переживала политическую нестабильность под руководством Бориса Ельцина.

"Когда она родилась, у нас в стране вообще был бордель с этим Ельциным, негодяем, и его окружением. Вот и пожинаем плоды того, что вложили в разумы детей наших", — сказал 66-летний Кожевников в интервью "ВсеПроСпорт", объясняя, почему сегодня молодые спортсмены, такие как Касаткина, предпочитают уезжать за границу.

Он добавил, что для Касаткиной важнее "кормушка", чем родина, и её решение отражает отсутствие благодарности к России, которая её воспитала. Кожевников также отметил, что такие действия стали довольно распространёнными среди российских спортсменов, особенно фигуристов, которые, по его мнению, не понимают значения родины.

Ранее Депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов назвал печальной ситуацию с решением экс-первой ракетки России Дарьи Касаткиной сменить спортивное гражданство. Двукратный олимпийский чемпион при этом высказал претензии к родителям спортсменки, которые ее якобы плохо воспитали.

Несколько дней назад стало известно, что Касаткина будет выступать под флагом Австралии, чем спровоцировала истерику в России. Теннисистка известна тем, что осудила вторжение РФ в Украину, и состоит в отношениях с российской фигуристкой Натальей Забиякой.

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