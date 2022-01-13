Против лучшего теннисиста мира еще одна страна начала расследование из-за ковида

На фоне "ковидного" скандала с первой ракеткой планеты Новаком Джоковичем в Австралии расследование по делу серба начало и правительство Испании. Дело в том, что 34-летний теннисист пребывал в Марбелье с 31 декабря 2021 года по 3 января 2022-го, будучи невакцинированным.

А въезд в Испанию разрешен только лицам, получившим две дозы прививки или же допущенным в виде исключения. Предоставляют его только для "важной необходимой работы" или же для участия в спортивных соревнованиях высокого уровня. Джокович же в Марбелье просто тренировался. Поэтому встал вопрос, на каком основании его пустили в Испанию, пишет издание Cope.es.

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Делом занялись сразу три министерства: внутренних дел, иностранных дел и здравоохранения. Пока что известно, что Новак не просил специальное разрешение в посольстве Испании в Белграде, где он точно находился с 14 по 25 декабря.

Неприятности продолжают сыпаться на серба. Уже известно, что на родине ему готовят наказание за нарушение условий карантина. После положительного теста на коронавирус 16 декабря на следующий день Джоко принял участие в мероприятии сербской почты и награждал юных спортсменов. А 18 декабря дал интервью французскому изданию L'Equipe, уже точно зная о заражении.

По этому поводу лучший теннисист мира оправдался за ложь о заболевании коронавирусом. По его словам, результат теста он узнал лишь 17 числа после всех мероприятий. Хотя лаборатория предоставила его оперативно уже 16-го.

В четверг, 13 января, с задержкой на час провели жеребьевку основной сетки Открытого чемпионата Австралии. Было предположение, что министр иммиграции Алекс Хоук вынесет решение об аннуляции визы Новака. Однако в ведомстве ответили, что дело продолжает находиться на изучении и окончательного вердикта пока ждать не стоит.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джокович выиграл "ковидное" дело и выступит на Australian Open.

Ранее в Австралии Джоковича назвали "лживым подлым за*ранцем" из-за скандала с ковидом: ведущие забыли выключить микрофон.