Скандал дня. На Australian Open назвали происходящее в Украине 'маленькой войной'. Видео

Британская журналистка Кенди Рид, комментируя на телеканале Eurosport матч на Australian Open между украинкой Мартой Костюк (№37 WTA) над россиянкой Марией Тимофеевой (№170 WTA), дала неуместную характеристику полномасштабного вторжения России в Украину. 47-летняя комментатор CNN, которая играла в теннис на юниорском уровне, назвала Тимофееву представительницей "страны, которая сейчас участвует в маленькой войне".

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Это произошло в начале встречи, когда Марта отказалась от общего фото с российской теннисисткой (на видео на 24-й секунде).

Позже в комментариях в соцсетях Рид извинилась за свои слова, заявив, что это была "ирония".

Как сообщал OBOZ.UA, матч Костюк - Тимофеева завершился со счетом 6:2, 6:1. Для 21-летней киевлянки это стало рекордным достижением в карьере. Также Костюк стала самой молодой теннисисткой Украины, которая пробилась в четвертьфинал AO.

После победы Марты официальный аккаунт US Open в своих социальных сетях опубликовал флаг России напротив фамилии Марии Тимофеевой.

Это вынудило Костюк сделать официальное заявление.

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