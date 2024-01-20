Отец украинской теннисистки объяснил, почему она пожала руку россиянке на Australian Open

Отец 16-летней украинской теннисистки Елизаветы Котляр, заявил, что его дочка совершила ошибку и объяснил это большим напряжением на корте. Накануне 16-летняя днепрянка после матча юниорского Australian Open пожала руку российской сопернице Владе Минчевой.

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Константин Котляр сказал, что девочки в силу ее юного возраста еще нет настоящего опыта выступлений на таких значительных соревнованиях, как турниры серии Grand Slam.

"Здесь чрезвычайная атмосфера, которая сама по себе оказывает большое давление на спортсменов. В начале карьеры тяжело с таким справиться и не нервничать. К сожалению, моя дочь не чувствовала себя спокойной, эмоции избивали через край, поэтому она не полностью контролировала свое поведение", – цитирует мужчину ФТУ.

Константин признался, что Лиза "на автомате выполнила послематчевой ритуал".

"Не понимала, что за сеткой стояла представительница страны, совершившая нападение на нашу Родину. Это, безусловно, была ошибка, из-за которой Лиза очень сожалеет и уверяет, что никогда больше не позволит ничего подобного. Всегда помнить, кто есть кто. На самом деле она искренняя патриотка Украины, всегда была таковой, есть и останется в будущем", – подытожил Котляр.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 января украинка Марта Костюк отказалась пожимать руку россиянке Элине Аванесян после матча третьего круга Australian Open-2024. Наша соотечественница в драматичном поединке одержала победу с камбэком, а затем спортсменки не стали проводить традиционное приветствие.

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