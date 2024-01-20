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Отец украинской теннисистки объяснил, почему она пожала руку россиянке на Australian Open

Максим Иншаков
Теннис
2 минуты
4,4 т.
Отец украинской теннисистки объяснил, почему она пожала руку россиянке на Australian Open

Отец 16-летней украинской теннисистки Елизаветы Котляр, заявил, что его дочка совершила ошибку и объяснил это большим напряжением на корте. Накануне 16-летняя днепрянка после матча юниорского Australian Open пожала руку российской сопернице Владе Минчевой.

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Отец украинской теннисистки объяснил, почему она пожала руку россиянке на Australian Open

Константин Котляр сказал, что девочки в силу ее юного возраста еще нет настоящего опыта выступлений на таких значительных соревнованиях, как турниры серии Grand Slam.

"Здесь чрезвычайная атмосфера, которая сама по себе оказывает большое давление на спортсменов. В начале карьеры тяжело с таким справиться и не нервничать. К сожалению, моя дочь не чувствовала себя спокойной, эмоции избивали через край, поэтому она не полностью контролировала свое поведение", – цитирует мужчину ФТУ.

Отец украинской теннисистки объяснил, почему она пожала руку россиянке на Australian Open

Константин признался, что Лиза "на автомате выполнила послематчевой ритуал".

"Не понимала, что за сеткой стояла представительница страны, совершившая нападение на нашу Родину. Это, безусловно, была ошибка, из-за которой Лиза очень сожалеет и уверяет, что никогда больше не позволит ничего подобного. Всегда помнить, кто есть кто. На самом деле она искренняя патриотка Украины, всегда была таковой, есть и останется в будущем", – подытожил Котляр.

Отец украинской теннисистки объяснил, почему она пожала руку россиянке на Australian Open

Как сообщал OBOZ.UA, 19 января украинка Марта Костюк отказалась пожимать руку россиянке Элине Аванесян после матча третьего круга Australian Open-2024. Наша соотечественница в драматичном поединке одержала победу с камбэком, а затем спортсменки не стали проводить традиционное приветствие.

Марта Костюк

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