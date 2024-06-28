Отец первой ракетки Украины два месяца сидел под обстрелами: Стаховский рассказал, подстегнула ли наших теннисисток война и что ждать от ОИ

Впервые в истории Украина будет представлена в основной сетке Уимблдона сразу восемью теннисистками, но, по мнению бывшей первой ракетки Сергея Стаховского, полномасштабная война и те сложности, с которыми столкнулась страна, не дают нашим девушкам положительного толчка. Хотя и на Олимпийских играх в Париже у нас будет полная квота.

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В комментарии OBOZ.UA Стаховский, уже два года воюющий в составе ВСУ, рассказал, как тяжело в первые месяцы полномасштабного вторжения пришлось семье Марты Костюк, и что можно ожидать от украинок на Играх-2024 в Париже.

"В положительную сторону вторжение точно ментально не подстегнуло. Играть под таким давлением гораздо сложнее, чем играть под давлением необходимости какого-то результата или чего-то другого. И играть под давлением того, что в Украине война... Да, у Костюка отец сидел первые два месяца под обстрелами, потому что они живут в направлении Житомирской трассы. Это точно не добавляет позитива. Это только добавляет сложности", – считает Сергей.

А вот вопрос об ожиданиях от украинок на Уимблдоне оказался сложным для бывшего теннисиста, "потому что девушки у нас все могут показать очень классный результат".

"Но иногда они сами на себя слишком сильно давят. Я все же надеюсь, что Элина покажет классный результат. Потому что она, в принципе, в хорошей форме уже в течение последних трех месяцев находится. Но нет какого-то качественного большого результата. Есть надежда. на Костюк", – отметил Стаховский.

"Снигур прошла квалификацию. Есть у нас еще Ястремская, Цуренко, которая уже с опытом, и я надеюсь, что обойдется без травм. У каждой есть своя специфика. Главное, в любом случае, это жребий. Если им повезет с нормальным жребием , то дальше уже в каждом матче у них будет классный шанс показать результат", – считает Сергей.

Но, как подчеркнул спортсмен, Украина все же продолжает ждать украинку, которая добралась бы до финала турнира Большого шлема.

На Олимпийских играх-2024 в Париже Стаховский надеется хотя бы на повторение токийского результата Свитолиной, когда Элина завоевала бронзовую награду. Хотя по потенциалу мы способны на большее.

"Во-первых, на этот раз у Украины будет больше девушек на Олимпиаде. У нас полный набор – четыре девушки и две пары. Я надеюсь, что результат мы минимум повторим, но, скажем так, это очень сложно. Борьба за медали на Олимпиаде – это не играть в финале "шлема". Это гораздо больше, гораздо сложнее", – объяснил защитник.

"Основное, на что я надеюсь, что девушки будут все здоровы, когда поедут на Олимпиаду. То, что у них будет шанс на медаль, я уверен. У каждой из них. А достанется ли награда или нет – это уже вопрос судьбы" , – подытожил Стаховский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Стаховский рассказал о возвращении в Украину, как смотрит теннис "на нуле" и какой путь может изменить россиян.

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