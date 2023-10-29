'Одобрено Адольфом'. Долгополов объяснил случившееся в аэропорту Махачкалы

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов, который с первых дней полномасштабного вторжения России пошел служить в ВСУ, прокомментировал антисемитские погромы в Дагестане. 29 октября в аэропорту Каспийска (город-спутник Махачкалы) собрались сотни людей, чтобы "по-взрослому" встретить рейс из Израиля.

Долгополов сравнил случившееся с действиями Адольфа Гитлера во время Второй мировой войны.

"Одобрено Адольфом. Похоже, он сломал раzzию и навязал им свою идеологию в ДНК. Мы говорили вам, но вы все равно решили искать им оправдание", – написал Долгополов.

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Как сообщал OBOZ.UA, выйти в аэропорт в течение дня призывали дагестанские и иностранные паблики, выдающие себя за местные ресурсы. Кроме людей, в аэропорт стянулись силовики с военной техникой.

Люди скандировали в Каспийском антисемитские лозунги и держали плакаты "Детоубийцам нет места в Дагестане".

Президент Украины отреагировал на погромы в Дагестане, заявив, что "российский антисемитизм и ненависть к другим нациям системны и глубоко укоренены".

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