Новое пространство Mercedes-Benz в Украине глазами Элины Свитолиной

Что сегодня значит посетить новый дилерский центр Mercedes-Benz? Для Элины Свитолиной – самой титулованной теннисистки в истории независимой Украины и бренд-амбассадора Mercedes-Benz в Украине – этот визит стал гораздо больше, чем просто знакомством с новым салоном и автомобилями. Посетив дилерский центр "Автомобильный Дом УКРАВТО Украина" в Киеве, созданный в соответствии с глобальной концепцией MAR20X, Элина увидела, как сегодня меняется мир Mercedes-Benz – не только в дизайне автомобилей, но и в самом подходе к взаимодействию с клиентом. Именно здесь, в одном из крупнейших автомобильных пространств Mercedes-Benz такого формата в Европе, знакомство с брендом превращается в целостный опыт.

Видео дня

Новый формат знакомства с брендом

Первые кадры фотосессии были сделаны под открытым небом – на фоне современной архитектуры дилерского центра и модельного ряда Mercedes-Benz. Именно здесь началось знакомство Элины с новым пространством бренда. Затем маршрут продолжился внутри шоурума, где естественное освещение, открытый интерьер, большие цифровые экраны и экспозиция автомобилей сразу создали ощущение пространства, в котором хотелось не спешить, а внимательно рассматривать каждую деталь.

Главные истории дня

Первой остановкой стала экспозиция флагманских моделей Mercedes-Benz на первом этаже. Особое внимание Элины привлек новый Mercedes-Benz S-Class – автомобиль, который уже давно стал символом современной роскоши, комфорта и технологий. Не менее интересным оказался и цифровой формат знакомства с автомобилями. С помощью интерактивных конфигураторов Элина смогла буквально за несколько минут менять цвета кузова, материалы отделки салона и комплектации, убедившись, насколько персонализированным сегодня может быть процесс выбора автомобиля.

"Мне очень понравилось, что здесь можно не торопиться. Пространство как будто само приглашает исследовать автомобили, открывать новые детали и постепенно знакомиться с брендом", – поделилась первыми впечатлениями Элина Свитолина.

Когда пространство становится частью истории

Следующей точкой маршрута стал AMG Performance Center. Если шоурум встречал сдержанной элегантностью, то пространство AMG буквально излучало энергию, скорость и характер. Среди моделей особенно выделялся эксклюзивный Mercedes-AMG PureSpeed – автомобиль с открытым кузовом, смелым дизайном и инженерными решениями, вдохновленными автоспортом, у которого Элина задержалась дольше всего.

После энергии AMG знакомство продолжилось в зоне Mercedes-Maybach. Контраст ощущался сразу. Здесь на смену спортивному характеру пришли сдержанная роскошь, уединение и внимание к каждой детали. Такая смена атмосферы позволила по-новому ощутить, насколько многогранным может быть мир Mercedes-Benz.

Именно эти впечатления легли в основу фотосессии, которая состоялась во время визита. Элина побывала в различных зонах дилерского центра – среди новейших моделей Mercedes-Benz, в зоне оригинальных аксессуаров, в AMG Performance Center и зоне Mercedes-Maybach. Каждая новая локация раскрывала новую грань бренда, а фотографии стали продолжением этого путешествия – историей знакомства с Mercedes-Benz через архитектуру, дизайн и характер каждой локации.

"Больше всего меня удивило, насколько разное настроение создают эти пространства. От драйва AMG до спокойствия и роскоши Maybach – это два совершенно разных мира, но каждый из них очень точно передает характер бренда", – отметила Элина.

То, что гости видят не сразу

Отдельным открытием для Элины стала возможность увидеть то, что обычно остается вне поля зрения посетителей.

За современной архитектурой дилерского центра скрывается одна из самых технологичных сервисных инфраструктур Mercedes-Benz в Европе. Более 2 800 м² занимают сервисная зона и участок предпродажной подготовки автомобилей, а отдельное сервисное лобби создано для максимально комфортного взаимодействия с клиентами. Одним из решений, привлекших внимание спортсменки, стала система автоматической 360°-фотофиксации автомобиля при приеме на сервис, которая обеспечивает полную прозрачность каждого этапа обслуживания.

Будущее премиального обслуживания

Завершая знакомство с новым салоном, Элина увидела не просто современный дилерский центр, а пример того, как сегодня трансформируется автомобильный ритейл. Просторный шоурум, цифровые решения нового поколения, современные консультационные зоны и новые стандарты сервиса создали пространство, где каждая деталь направлена на обеспечение комфорта человека.

"Mercedes-Benz для меня всегда был брендом, который задает стандарты. На этот раз больше всего меня приятно поразили даже не сами автомобили, а то, как построен весь путь знакомства с ними. Здесь всё, от архитектуры пространства до цифровых решений и сервиса, продумано для человека – спокойно, элегантно, технологично. Именно так, на мой взгляд, и должно выглядеть будущее премиального сервиса", – подытожила Элина Свитолина.