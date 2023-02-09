''Не все украинские теннисисты поддержали бойкот россиян'': Свитолина вернулась в Украины, увидела Бучу и готова снова играть

Самая успешная теннисистка Украины Элина Свитолина приехала домой впервые с начала полномасштабного вторжения России. Фонд спортсменки организовал мастер-класс для 300 детей, чтобы подарить им позитивные эмоции в это очень тяжелое для нашей страны время. А еще перед началом мастер-класса Элина призналась, что уже совсем скоро выйдет из декрета и вернется на корты самых престижных соревнований.

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Свитолина рассказала, что во время нынешнего приезда в Киев встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсуждала с ним восстановление Украины. Теннисистка посетила Бучу и Ирпень, которые месяц находились в оккупации в самом начале полномасштабного вторжения РФ и очень сильно пострадали.

"Для меня это была очень тяжелая поездка. Я не могу даже представить, как люди все это пережили. Я беру под патронаж один дом в Ирпене, который будут отстраивать вместе с UNITED24. И с президентом мы обговаривали, как будем восстанавливать Украину", – рассказала Элина.

За тот год, что Свитолина не была в Украине, раздираемая войной страна изменилась, но спортсменке бросились в глаза и позитивные сдвиги.

"В первую очередь я увидела и почувствовала, что мы несокрушимый народ, который продолжает двигаться дальше. Мы принимаем то, что есть, и продолжаем двигаться вперед. Это лучшее, что я увидела после возвращения домой", – призналась Элина.

Свитолина вместе с другими украинскими спортсменами выступает против участия россиян и белорусов в летних Олимпийских играх-2024. И очень расстраивается, что в ее любимом теннисе представители стран-агрессоров продолжают соревноваться, хоть и в нейтральном статусе.

"Мы много раз разговаривали с женским (WTA) и мужским туром (ATP) по этому поводу, но они не хотят ничего слышать и не хотят предпринимать никаких действий в этом направлении. Очень огорчает, что они не слышат украинцев", – отметила Свитолина.

Мы часто видим, что украинские теннисисты отказываются пожимать руки или еще как-то контактировать с соперниками из России или Беларуси. Однако не все наши мастера ракетки были согласны бойкотировать матчи против оппонентов из РФ и РБ.

"Да, мы это обговаривали в начале войны, но, к сожалению, не все украинские теннисисты поддержали и готовы были пойти на такой шаг. Не все готовы не выходить на корт и не играть против российских и белорусских спортсменов, потому что теряют деньги или что-то еще. Поэтому с одной стороны, можно понять этих теннисистов, у них есть семьи, они должны зарабатывать. А с другой стороны...", – грустно пожала плечами Свитолина.

Свой последний матч Элина провела в марте 2022 года на турнире WTA в Майами. Вскоре стало известно, что спортсменка не очень хорошо себя чувствует. А в мае Свитолина объявила о беременности и пропустила оставшуюся часть сезона.

В октябре украинская прима и ее муж французский теннисист Гаэль Монфис стали родителями чудесной девочки, которую назвали Скай. Но долго сидеть в декрете Элина не намерена. Она собирается возобновить участие в соревнованиях уже через два месяца.

"Я буду возвращаться в тур в апреле. Это задача, с которой я буду пробовать справиться. Посмотрим, в каком я буду состоянии – и физическом, и ментальном. Но у меня в плане стоит выступление на турнире в апреле", – рассказала Свитолина.

Рождение дочери и возвращение в форму были новым этапом жизни Элины: "Новый опыт для моего тела. Но все прошло успешно. Я чувствую себя очень хорошо. Моя команда была очень удивлена, насколько быстро я пришла в себя (смеется). Для меня все прошло очень гладко".

"Будет ли дочка ездить со мной на турниры? Посмотрим с мужем, как она будет себя чувствовать, путешествуя с нами. Каково ей будет в теннисном туре. Но нам нужно работать, и мы собираемся путешествовать все вместе", – добавила Свитолина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Свитолина выступила против России на ОИ, поставив на место МОК.

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