Не сыграет со Свитолиной: испанскую теннисистку на ОИ увезли с корта на коляске

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Теннис
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Не сыграет со Свитолиной: испанскую теннисистку на ОИ увезли с корта на коляске

Испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла завершить четвертьфинальный матч Олимпиады-2020 с Маркетой Вондрушовой. В поединке определялась соперница Элины Свитолиной в следующем круге.

Из-за сильнейшей жары, которая в эти дни установилась в Токио, Бадосе стало плохо после первого сета, в котором она уступила 3:6. 23-летняя испанка отказалась от продолжения борьбы, а корт она покинула в инвалидной коляске.

Элина Свитолина.
Видео дня
Бадоса не смогла продолжить четвертьфинал.

Таким образом, Вондроушова была объявлена победительницей и стала соперницей Элины Свитолиной в битве за финал Игр. Поединок состоится 29 июля.

Свитолина вышла в полуфинал Олимпиады.
Свитолина празднует победу.
Свитолина обыграла Джорджи в четвертьфинале ОИ.

Отметим, что российский теннисист Даниил Медведев признался, что едва смог доиграть свой матч с итальянцем Фабио Фоньини. По словам спортсмена, он едва не потерял сознание.

Даниил Медведев.

"По ходу матча мне было плохо. В какой-то момент просто потемнело в глазах, и я чуть не отключился. Условия, в которых проходят Игры, очень тяжелые. Очень рад, что, несмотря на проблемы, я сумел выйти в следующий раунд", – цитирует Медведева ТАСС.

Календарь Олимпиады-2020.
Расписание Олимпиады-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая сумела выйти в полуфинал Олимпийских игр в одиночном разряде. Наша соотечественница, комментируя свой успех, призналась, что четвертьфинальный матч с итальянкой Камилой Джорджи вышел очень непростым.

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