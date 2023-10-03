На войне с российскими оккупантами погиб известный украинский теннисный судья, отказавшийся от спорта ради защиты Родины

Бывший судья Международной федерации тенниса (ITF) Сергей Удовкин погиб на войне с Россией, сообщает Украинская федерация тенниса. Герою было 41 год. У него остались жена, дочка и сын.

Сергей родился в Азербайджане, но из-за войны в Нагорном Карабахе вместе с семьей переехал в Донецк. В свое время работал исполнительным директором областной организации ФТУ в Донецкой области. В 2009 году получил "Белый бейдж" судьи ITF.

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После начала российского вторжения в 2014 году Удовкин пошел служить добровольцем, оставив спортивную и судейскую карьеру.

В одном интервью в 2020 году Сергей признавался, что 2014-2015 года оказались очень горячими и он, поняв, что не сможет совмещать армию и спорт, написал письмо в лондонский офис ITF, попросив его освободить от этой должности.

Позже Сергей переехал в Киев и работал как частный предприниматель, продолжая помогать армии. В 2020 году Удовкин, чтобы поддержать украинских медиков и военных в период пандемии Covid-19, выставил на благотворительный аукцион ракетку Элины Светолиной, которую получил много лет назад в подарок от брата теннисистки.

Как говорил Сергей, он работал судьей на матчах Элины в те времена, когда она только начинала свою звездную карьеру.

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