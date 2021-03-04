На подающего теннисные мячи мальчика упала судейская вышка. Видео

На теннисном матче серии "Челленджер" (турнир входящий в младшую серию АTP) в Гран-Канарии произошел неприятный случай.

Во втором сете поединка между сербом Николей Милоевичем (145 ATP) и испанцем Эдуардо Эстеве (483 ATP) на мальчика подающего мячи упала судейская вышка.

Из-за сильного ветра конструкция повалилась на бок и едва не придавила болбоя. Мальчик в падении успел увернуться, после чего быстро вскочил на ноги. Встреча была временно остановлена. После возобновления игры местный теннисист добыл победу 7:5, 6:3.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре прошлого года лучшего теннисиста мира Новака Джоковича дисквалифицировали с US Open за удар мячом по судье во время матча четвертого круга против Пабло Карреньо-Бусты.